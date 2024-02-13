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Україна домовилась про співпрацю з Nasdaq: що передбачає меморандум
Міністерство економіки України та провідна глобальна технологічна компанія Nasdaq підписали Меморандум про взаєморозуміння для посилення української економіки та ринку капіталу.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
У повідомленні йдеться, що підписання угоди відбулося у присутності посла України у США Оксани Маркарової та посла США в Україні Бріджит Брінк.
Передбачається, що у рамках меморандуму компанія Nasdaq і Міністерство економіки України визначать сфери співпраці, які можуть сприяти відновленню української економіки. Зокрема, йдеться про те, що Nasdaq надаватиме технічну допомогу українському уряду для майбутнього міжнародного фінансового центру в Україні, розвитку ринків капіталу в Україні, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках, а також сприятиме розвитку підприємництва серед українців.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Також у Nasdaq розглядають потенційні можливості відмови від комісій за лістинг для українських компаній на ринках Nasdaq як в США, так і в ЄС. Звільнення від плати вимагає дозволу регуляторних органів.
"Відновлення економіки України вимагатиме глобальних зусиль з боку як державного, так і приватного секторів, і ця домовленість є першим кроком назустріч глибшому партнерству між Nasdaq та Україною", - сказав виконавчий віцепрезидент Nasdaq Едвард Найт.
Він додав, що Nasdaq має довгу історію тісної співпраці з фінансовими центрами у всьому світі, сприяючи формуванню капіталу, розвитку інновацій та розблокуванню економічного прогресу.
Згідно з повідомленням Мінекономіки, партнерству між Nasdaq та урядом України сприяло Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Там зазначили, що вітають готовність Nasdaq підтримувати розвиток українського ринку капіталу, що буде важливим вкладом у відновлення.
Довідка:
Nasdaq – провідна глобальна технологічна компанія, яка обслуговує корпоративних клієнтів, інвестиційних менеджерів, банки, брокерів та операторів бірж у їхній взаємодії з глобальними фінансовими ринками та фінансовою системою загалом. Nasdaq відома у світі створенням інноваційних індексів, наданням передових технологій.
Мета компанії — покращувати ліквідність та прозорість глобальної економіки. Різноманітне портфоліо даних, аналітики, програмного забезпечення, послуг та можливостей біржі дозволяє клієнтам оптимізувати та реалізувати свої бізнес-візії.