Украина экспортировала в апреле товара на $2,7 млрд - это вдвое меньше, чем год назад, - Шмыгаль

Общая стоимость товаров, которые в апреле экспортировались из Украины, составила 2,7 млрд долларов, что вдвое меньше, чем год назад.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров.

"По оперативным данным Гостаможслужбы, общая стоимость товаров, которые в апреле экспортировались из Украины, составила 2,7 млрд долларов. В апреле 2021 года мы экспортировали на 5,4 млрд долларов, то есть вдвое больше", - сказал премьер.

Также он добавил, что сейчас правительство работает над расширением пропускной способности украинской западной границы.

"Сегодня утвердим состав делегации и приступим к переговорам с Европейским Союзом по заключению соглашения о грузовых автомобильных перевозках между Украиной и ЕС. Это будет означать максимально возможную либерализацию в этом вопросе и в вопросе доступа к европейским портам", - подчеркнул Шмигаль.

Напомним, в I квартале этого года экспорт товаров вырос на 2,9% до $14,1 млрд. в годовом исчислении, а импорт составил $14,13 млрд, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Таким образом, отрицательное сальдо составило $31,6 млн.