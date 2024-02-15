Ущерб окружающей среде в результате российского удара по нефтебазе на Харьковщине уже составил более 30 млн грн

В результате российской атаки 9 февраля на нефтебазу в Харьковской области произошла утечка нефти, объемом около 3 тысяч тонн, загрязнившая реки Уды, Лопань, Немышля, Харьков. Общая площадь загрязнения водных территорий составила примерно 780 тысяч квадратных метров.

Об этом рассказал Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в телемарафоне Единые новости.

Специалисты из Государственной экологической инспекции и Бассейнового управления водных ресурсов установили барьеры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтяного пятна.

"Имеем первые ориентировочные подсчеты ущерба от загрязнения водных объектов. Они составляют более 30 млн гривен. Для окончательного расчета нужно провести еще ряд исследований, отобрать пробы и положить этот кейс в общую корзину преступлений против окружающей среды, которые Россия совершает на нашей территории", - отметил Министр Руслан Стрелец.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уже зафиксировано более 3800 случаев ущерба окружающей среде, а размер ущерба составляет почти 2,2 трлн гривен.

Напомним, как сообщал городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате разлива горючего вспыхнули 14 частных жилых домов, а площадь пожара составила 3 700 квадратных метров. Впоследствии стало известно о семи погибших, среди которых трое детей: один младенец, ребенок 4-х и 7-ми лет. Общее количество пострадавших составило 57 человек.

Добавим, по предварительным расчетам Минэкономики, общая оценка нанесенного ущерба окружающей среде в результате российского вторжения составляет около 55,6 миллиарда евро без учета ущерба, нанесенного в результате теракта на Каховской ГЭС. Эти убытки продолжают расти, увеличиваясь примерно на 102 миллиона евро каждый день.

По состоянию на август прошлого года сумма ущерба, нанесенного окружающей среде Украины от войны, выросла в пять раз — с 13,2 млрд грн до 2 трлн грн (почти 53 млн долларов) в 2023 году.