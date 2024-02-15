Збитки довкіллю внаслідок російського удару по нафтобазі на Харківщині вже склали понад 30 млн грн

У результаті російської атаки 9 лютого на нафтобазу в Харківській області сталася витік нафти, обсягом близько 3 тисяч тонн, яка забруднила річки Уди, Лопань, Немишля, Харків. Загальна площа забруднення водних територій сягнула приблизно 780 тисяч квадратних метрів.

Про це розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у телемарафоні Єдині новини.

Спеціалісти з Державної екологічної інспекції та Басейнового управління водних ресурсів встановили бар'єри, щоб запобігти подальшому розповсюдженню нафтової плями.

"Маємо перші орієнтовні підрахунки збитків від забруднення водних обʼєктів. Вони складають понад 30 млн гривень. Для остаточного розрахунку потрібно провести ще низку досліджень, відібрати проби та покласти цей кейс в загальний кошик злочинів проти довкілля, які Росія чинить на нашій території", - зазначив Міністр Руслан Стрілець.

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже зафіксовано понад 3800 випадків шкоди довкіллю, а розмір збитків сягає майже 2,2 трлн гривень.

Нагадаємо, як повідомляв міський голова Харкова Ігор Терехов, внаслідок розливу пального спалахнули 14 приватних житлових будинків, а площа пожежі склала 3 700 квадратних метрів. Згодом стало відомо про сімох загиблих, серед яких троє дітей: одне немовля, дитина 4-х та 7-ми років. Загальна кількість постраждалих становила 57 осіб.

Додамо, за попередніми розрахунками Мінекономіки, загальна оцінка завданої шкоди довкіллю внаслідок російського вторгнення становить близько 55,6 мільярдів євро без врахування збитків, завданих в результаті теракту на Каховській ГЕС. Ці збитки продовжують зростати, збільшуючись приблизно на 102 мільйони євро щодня.

Станом на серпень минулого року, сума збитків, завданих довкіллю України від війни, зросла у п'ять разів — з 13,2 млрд грн до 2 трлн грн (майже 53 млн доларів) у 2023 році.