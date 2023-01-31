В 2022 году Германия сократила экспорт в Россию более чем в два раза

В 2022 году по сравнению с 2021 годом экспорт Германии в Россию сократился более чем на 50%. Об этом сообщает издание Euractiv.

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"По данным правительственной публикации, к осени 2022 года экспорт Германии в Россию сократился более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, но импорт из России сократился менее резко, несмотря на прекращение поставок ископаемого топлива", - пишет издание.

Euractiv отмечает, что экспорт Германии в Россию в октябре 2022 года был почти на 60% ниже по сравнению с октябрем 2021 года. При этом импорт из страны сократился лишь примерно на 49%, несмотря на масштабные усилия по отказу от российского импорта ископаемого топлива.

"Торговля с Россией значительно ослабла с начала агрессивной войны России против Украины", - отметил правительство Германии в письменном ответе на парламентский вопрос, опубликованный в понедельник (30 января).

В документе добавляется, что "невозможно" узнать в деталях, какая часть сокращения немецко-российской торговли является прямым следствием войны, а какая связана с санкциями ЕС, наложенными на Москву с тех пор.

"Между тем, свежие данные опроса, опубликованные институтом Ipsos в понедельник (30 января), показывают, что готовность немцев поддерживать Украину несколько снижается по сравнению с тем, что было раньше во время войны

В то время как явное большинство респондентов по-прежнему поддерживали прием украинских беженцев во время последнего опроса, проведенного в декабре, поддержка поставок оружия в Киев упала до 48% по сравнению с 55% в апреле 2022 года.

Между тем, 43% сейчас согласны с утверждением, что "проблемы Украины нас не касаются и мы не должны вмешиваться". В апреле таких было меньше трети", - говорится в публикации Euractiv.

Напомним, экономику Германии характеризовали как наиболее зависимую от российского газа. Однако с началом российской агрессии по отношению к Украине в Германии LNG-терминалы с целью избавиться от зависимости от российского газа. Страна подготовилась к прекращению поставок российского газа и ввела дополнительные меры по экономии энергоносителя.

При этом до полномасштабной войны в Украине Россия закупала у Германии значительный объем химической продукции и продукции машиностроения.