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В 2022 Німеччина скоротила експорт в Росію більш ніж в два рази
У 2022 році в порівнянні з 2021 році експорт Німеччини до Росії скоротився більш ніж на 50%. Про це повідомляє видання Euractiv.
"За даними урядової публікації, до осені 2022 року експорт Німеччини до Росії скоротився більш ніж на 50% порівняно з попереднім роком, але імпорт із Росії скоротився менш різко, попри припинення постачання викопного палива", - пише видання.
Euractiv, зазначає, що експорт Німеччини до Росії у жовтні 2022 року був майже на 60% нижчим порівняно з жовтнем 2021 року. При цьому імпорт із країни скоротився лише приблизно на 49%, попри масштабні зусилля щодо відмови від російського імпорту викопного палива.
"Торгівля з Росією значно ослабла з початку агресивної війни Росії проти України", — зауважив уряд Німеччини у письмовій відповіді на парламентське питання, опубліковане у понеділок(30 січня).Підписуйтеся на наш YouTube канал
У документі додається, що "неможливо" дізнатися в деталях, яка частина скорочення німецько-російської торгівлі є прямим наслідком війни, а яка пов'язана з санкціями ЄС, накладеними на Москву з того часу.
"Тим часом, свіжі дані опитування, опубліковані інститутом Ipsos у понеділок(30 січня), показують, що готовність німців підтримувати Україну трохи знижується в порівнянні з тим, що було раніше під час війни
У той час, як явна більшість респондентів, як і раніше, підтримували прийом українських біженців під час останнього опитування, проведеного в грудні, підтримка поставок зброї до Києва впала до 48% порівняно з 55% у квітні 2022 року.
Тим часом 43% зараз згодні із твердженням, що "проблеми України нас не стосуються і ми не повинні втручатися". У квітні таких було менше ніж третина", - йдеться в публікації Euractiv.
Нагадаємо, економіку Німеччини характеризували як найбільш залежну від російського газу. Однак з початком російської агресії щодо України у Німеччині LNG-термінали з метою позбутися залежності від російського газу. Країна підготувалася до припинення поставок російського газу та запровадила додаткові заходи для економії енергоносія.
Разом з цим до повномасштабної війни в Україні Росія закуповувала у Німеччини значний обсяг хімічної продукції та продукції машинобудування.