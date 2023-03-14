В ЕС предлагают ввести налог на доходы "сверхбогатых": что известно

Более 130 депутатов Европарламента подписали петицию с предложением создать налог на доходы "сверхбогатых", чтобы уменьшить неравенство.

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Об этом сообщает AFP.

Авторы документа предлагают облагать на 1,5% активы на сумму более 50 миллионов евро, в то же время утверждая, что точный уровень налога придется решать "коллективно и демократически".

"Наше предложение простое: ввести прогрессивный налог на активы сверхбогатых людей на международном уровне, чтобы уменьшать неравенство путем их участия в финансировании инвестиций, необходимых для экологического перехода и социальных изменений", - объясняют авторы идеи.

Они призывают Евросоюз и международные структуры как ОЭСР и ООН рассмотреть эту идею.

В качестве примера авторы петиции называют миллиардера Илона Маска, который "не заплатил ни одного пенни федеральных налогов", а также 370 самых богатых семей Франции, заплативших из своего состояния только 2-3%.

Напомним, 500 самых богатых людей в мире по версии агентства Bloomberg потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов. Из этой суммы почти 100 млрд долл – потери российских олигархов.