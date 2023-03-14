У ЄС пропонують ввести податок на доходи "надбагатих": що відомо

Більше 130 депутатів Європарламенту підписали петицію з пропозицією створити податок на доходи "надбагатих", щоб зменшити нерівність.

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Про це повідомляє AFP.

Автори документу пропонують оподатковувати на 1,5% активи на суму понад 50 мільйонів євро, водночас стверджуючи, що точний рівень податку доведеться вирішувати "колективно та демократично".

"Наша пропозиція проста: запровадити прогресивний податок на активи надбагатих людей на міжнародному рівні, щоб зменшувати нерівність шляхом їхньої участі у фінансуванні інвестицій, необхідних для екологічного переходу і соціальних змін", - пояснюють автори ідеї.

Вони закликають Євросоюз та міжнародні структури, як ОЕСР та ООН, розглянути цю ідею.

Для прикладу автори петиції називають мільярдера Ілона Маска, який "не заплатив жодного пенні федеральних податків", а також 370 найбагатших сімей Франції, які заплатили зі своїх статків лише 2-3%.

Нагадаємо, 500 найбагатших людей у світі за версією агентства Bloomberg втратили у 2022 році 1,4 трлн доларів статків. З цієї суми майже 100 млрд дол – втрати російських олігархів.