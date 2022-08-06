В результате ракетного удара по центру Винницы ущерб оценивается в 240 млн грн

Около 240 млн грн ориентировочно составляют убытки в результате ракетного удара по Виннице, не считая разрушенных помещений дома быта "Юбилейный" и Дома офицеров.

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Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Он также отметил, что сейчас важно быстро восстановить дома виннитчан.

"В срочном порядке заменяем сорванные взрывной волной крыши. Деньгами бюджета установим окна в подъездах", - говорит городской голова Сергей Моргунов.

Сергей Моргунов добавил, что в сотрудничестве с международными фондами заменят разбитые окна в квартирах семей, которые сейчас находятся в наиболее затруднительном положении.

Напомним, что российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 из акватории Черного моря запустили крылатые ракеты "Калибр" по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный", также полностью разрушен расположенный рядом медицинско-диагностический центр.