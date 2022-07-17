Дом офицеров в Виннице не будут сносить: здание приобрело символическое значение

Дом офицеров в Виннице, куда 14 июля попала российская ракета, не будут сносить, а демонтируют аварийные конструкции. Здание приобрело для города символическое значение.

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Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"После попадания ракеты здание является аварийным. Такой вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно", - отметил Борзов.

По его словам, здание приобрело для города символическое значение.

"Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту - он уже стал символом устойчивости Винницы", - подчеркнул глава ОВА.

Отметим, в Виннице завершили разбор завалов поврежденных зданий. после ракетного удара армией страны-агрессора РФ 14 июля. Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов.