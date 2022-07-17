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Дом офицеров в Виннице не будут сносить: здание приобрело символическое значение
Дом офицеров в Виннице, куда 14 июля попала российская ракета, не будут сносить, а демонтируют аварийные конструкции. Здание приобрело для города символическое значение.
Об этом сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
"После попадания ракеты здание является аварийным. Такой вывод ГСЧС. После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно", - отметил Борзов.
По его словам, здание приобрело для города символическое значение.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту - он уже стал символом устойчивости Винницы", - подчеркнул глава ОВА.
Отметим, в Виннице завершили разбор завалов поврежденных зданий. после ракетного удара армией страны-агрессора РФ 14 июля. Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов.