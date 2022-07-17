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Будинок офіцерів у Вінниці не зноситимуть: будівля набула символічного значення
Будинок офіцерів у Вінниці, куди 14 липня влучила російська ракета, не будуть зносити, а лише демонтують аварійні конструкції. Будівля набула для міста символічного значення.
Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно", - зазначив Борзов.
За його словами, будівля набула для міста символічного значення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - наголосив глава ОВА.
Зазначимо, у Вінниці завершили розбирати завали пошкоджених будівель. після ракетного удару армією країни-агресора РФ 14 липня. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків.