Будинок офіцерів у Вінниці не зноситимуть: будівля набула символічного значення

Будинок офіцерів у Вінниці, куди 14 липня влучила російська ракета, не будуть зносити, а лише демонтують аварійні конструкції. Будівля набула для міста символічного значення.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів. Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно", - зазначив Борзов.

За його словами, будівля набула для міста символічного значення.

"Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці", - наголосив глава ОВА.

Зазначимо, у Вінниці завершили розбирати завали пошкоджених будівель. після ракетного удару армією країни-агресора РФ 14 липня. Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків.