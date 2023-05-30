В Украине стартовала программа грантов для семейных и женских предприятий

Программа от Агентства США по международному развитию (USAID) "Конкурентоспособная экономика Украины" начала принимать грантовые заявки от украинских малых, средних семейных и женских предприятий, желающих расширить новые направления своего бизнеса.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Грантовая поддержка в размере от 10 до 35 тыс. долларов будет предоставляться для таких целей как релокация бизнеса, открытие нового направления деятельности, масштабирование бизнеса на территории Украины и выход на международные рынки.

Результатом получения гранта является создание и сохранение рабочих мест, привлечение инвестиций, привлечение новых клиентов и увеличение продаж как на внутреннем рынке, так и на международных рынках.

К участию в отборе будут допускаться только заявки от юридических и физических лиц-предпринимателей, зарегистрированные в соответствии с законодательством, но заявки от бизнеса, занимающегося перепродажей товаров и услуг, не будут рассматриваться.

Подача заявок будет происходить в один этап. Участникам следует подать заполненную грантовую заявку и подробный бюджет гранта до 24 июля 2023 года.

Также USAID позволит около 30 украинских компаний и стартапам принять участие в международных торговых миссиях и продвигать бренды Украины на мировой арене.