В Україні стартувала програма грантів для сімейних і жіночих підприємств

Програма від Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) "Конкурентоспроможна економіка України" почала приймати грантові заявки від українських малих, середніх сімейних і жіночих підприємств, які хочуть розширити нові напрямки свого бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Грантова підтримка у розмірі від 10 до 35 тис. доларів надаватиметься для таких цілей, як релокація бізнесу, відкриття нового напрямку діяльності, масштабування бізнесу на території України та виходу на міжнародні ринки.

Результатом отримання гранту є створення та збереження робочих місць, привернення інвестицій, залучення нових клієнтів і збільшення обсягу продажів як на внутрішньому ринку, так і на міжнародних ринках.

До участі у відборі допускатимуться лише заявки від юридичних та фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані згідно із законодавством, але заявки від бізнесу, який займається перепродажем товарів і послуг не розглядатимуться.

Подання заявок відбуватиметься в один етап. Учасникам слід подати заповнену грантову заявку та деталізований бюджет гранту до 24 липня 2023 року.

Також USAID дозволить близько 30 українським компаніям та стартапам прийняти участь у міжнародних торгових місіях і просувати бренди України на світовій арені.