Власти США негласно просят банки продолжить операции с российскими компаниями

Министерство финансов США и Госдепартамент негласно призвали крупные американские банки, такие как Citigroup и JPMorgan, продолжать поддерживать связи с некоторыми российскими предприятиями, несмотря на санкции из-за вторжения в Украину.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о базовых услугах, таких как расчеты в долларах США, платежные переводы и торговое финансирование.

Их просят предоставлять "определенным стратегическим предприятиям", таким как "ФосАгро", "Газпром" и "Уралкалий", аргументируя это тем, что санкции против РФ не затрагивают поставки продовольствия и удобрений.

Как пишет Bloomberg, американские банки с осторожностью относятся к операциям с российскими компаниями, даже с не попавшими под санкции.

Поэтому администрация США пытается убедить их продолжать сотрудничество " в рамках их усилий по предотвращению массового голода на планете".

Минфин США даже выпустил объяснение для банковского сектора о том, что ограничительные меры не затрагивают сферу гуманитарной помощи и сельского хозяйства.

"Продовольственная безопасность в мире в решающей степени зависит от этих транзакций. Мы продолжаем разъяснять, а также заверять банки и других лиц, участвующих в торговле сельскохозяйственной продукцией, в том, что режим санкций на них не распространяется", - заявил начальник управления Госдепартамент США по координации санкций Джеймс О'Брайен.

Поэтому Министерство финансов США "продолжит проводить встречи, чтобы рассказать банкам о разрешенных транзакциях, особенно в гуманитарной сфере".

Как подчеркивает издание, Citigroup ранее объявила о намерении выйти из банковского обслуживания потребителей в России, а в октябре объявила, что сворачивает свои институциональные операции в РФ.

Также JPMorgan начала отказываться от большинства своих операций в России после вторжения, хотя компания заявила, что "ограниченная деятельность" будет продолжаться.

Отметим, российская компания "Лукойл" нашла способ продавать свои нефтепродукты в США в обход санкций.

Компания "Лукойл", в отличие от "Газпрома", не была внесена в американские санкционные списки и она до сих пор продает свою продукцию в 11 штатах.