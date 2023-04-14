Хедж-фонды получили почти $2 млрд прибыли от скачка цен на продовольствие из-за войны в Украине

Хедж-фонды (частные инвестиционные фонды) оказались в значительном выигрыше от глобального скачка цен на продовольствие, произошедшего после вторжения России в Украину, причем лишь 10 крупнейших в мире хедж-фондов получили прибыль, оцениваемую почти в 2 миллиарда долларов.

Анализ доходов лучших хедж-фондов за первый квартал прошлого года показывает, что они, вероятно, заработали около 1,9 млрд долларов от торговли двумя продовольственными товарами, зерном и соевыми бобами накануне и сразу после вторжения, пишет The Guardian.

Сообщается, что выводы, собранные Unearthed, отделом журналистских расследований Гринпис и некоммерческой журналистской организацией Lighthouse Reports, подняли новые вопросы о роли хедж-фондов и других спекулянтов в раздувании цен на продовольствие. После того, как российский президент Владимир Путин совершил вторжение в феврале прошлого года, цены на многие ключевые товары в ответ значительно подскочили.

"Хедж-фонды и финансовые спекулянты получили непристойные прибыли, делая ставку на голод и усиливая его. Это не может быть правильно. В начале войны в Украине финансовые инвесторы массово покупали зерно и товары, пытаясь извлечь выгоду из неопределенности и роста цен на продовольствие, и они сорвали джекпот", - рассказал Оливье де Шуттер, сопредседатель Международной группы экспертов по устойчивым продовольственным системам.

Он отметил, что вторжение в Украину показало, насколько опасна может быть спекуляция продовольственными товарами, а последствия этих чрезвычайных доходов испытывают уязвимые слои населения.

Пищевые компании также получили сумасшедшие прибыли. Гринпис подсчитал, что 20 крупнейших в мире пищевых компаний обеспечили акционерам 53,5 миллиарда долларов США за последние два года, причем неожиданная прибыль стала результатом роста цен на продукты питания во время пандемии Covid-19 и российского вторжения в Украину.

ЕС пересматривает свои правила относительно чрезмерных спекуляций, но есть сомнения в том, насколько регуляторы хотят вмешиваться.

Правительства могут испытывать меньшее давление на продовольствие, поскольку Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН на прошлой неделе объявила, что цены стабильно снижались за последние 11 месяцев. В марте индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФAO) составил в среднем 126,9 пункта.