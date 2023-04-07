Світові ціни на продукти харчування падають 12-й місяць поспіль, але дещо здорожчало

Індекс світових цін Продовольчого агентства ООН у березні впав 12-й місяць поспіль і знизився на 20,5% порівняно з рекордно високим рівнем, досягнутим рік тому після вторгнення Росії в Україну

Індекс цін Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФAO) склав у середньому 126,9 пунктів минулого місяця проти 129,7 пунктів в лютому, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що падінню сприяла велика кількість поставок, низький імпортний попит і продовження "зернової угоди". Це відображає зниження цін на зернові, рослинні олії та молочні продукти В той же час фіксується зростання цін на цукор і м’ясо.

Індекс цін на зернові в березні впав на 5,6% у порівнянні з попереднім місяцем, причому ціни на пшеницю знизилися на 7,1%, на кукурудзу – на 4,6%, а на рис – на 3,2%.

Рослинні олії подешевшали на 3,0%, тоді як індекс молочних продуктів знизився на 0,8%.

Цукор зріс на 1,5% до найвищого рівня з жовтня 2016 року через побоювання щодо перспектив зниження виробництва в Індії, Таїланді та Китаї.

Індекс цін на м'ясо зріс на 0,8%. Ціни на яловичину зросли під впливом зростання внутрішніх цін у США, на свинину – через зростання цін в Європі в умовах обмеженості поставок і зростання попиту напередодні Великодня.

Влада Туреччини на тлі небувалої харчової інфляції в країні порадила громадянам змінити свої харчові звички і відмовитися від яловичини на через зростання цін.