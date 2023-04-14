Хедж-фонди отримали майже $2 млрд прибутку від стрибка цін на продовольство через війну в Україні

Хедж-фонди (приватні інвестиційні фонди) виявилися в значному виграші від глобального стрибка цін на продовольство, що відбувся після вторгнення Росії в Україну, причому лише 10 найбільших у світі хедж-фондів отримали прибуток, який оцінюють у майже 2 мільярди доларів.

Аналіз прибутків найкращих хедж-фондів за перший квартал минулого року показує, що вони, ймовірно, заробили близько 1,9 мільярда доларів від торгівлі двома продовольчими товарами, зерном і соєвими бобами напередодні і відразу після вторгнення, пише The Guardian.

Повідомляється, що висновки, зібрані Unearthed, відділом журналістських розслідувань Грінпіс, ​​і некомерційною журналістською організацією Lighthouse Reports, підняли нові питання щодо ролі хедж-фондів та інших спекулянтів у роздуванні цін на продовольство. Після того, як російський президент Володимир Путін здійснив вторгнення в лютому минулого року, ціни на багато ключових товарів у відповідь значно підскочили.

"Хедж-фонди та фінансові спекулянти отримали непристойні прибутки, роблячи ставку на голод і посилюючи його. Це не може бути правильно. На початку війни в Україні фінансові інвестори масово купували зерно та товари, намагаючись отримати вигоду з невизначеності та зростання цін на продовольство, і вони зірвали джекпот", - розповів Олів’є де Шуттер, співголова Міжнародної групи експертів зі стійких продовольчих систем.

Він ноголосив, що вторгнення в Україну показало, наскільки небезпечною може бути спекуляція продовольчими товарами, а наслідки цих надзвичайних прибутків відчувають вразливі верстви населення.

Харчові компанії також отримали шалені прибутки. Грінпіс підрахував, що 20 найбільших у світі харчових компаній забезпечили акціонерам 53,5 мільярда доларів США за останні два роки, причому несподіваний прибуток став результатом зростання цін на продукти харчування під час пандемії Covid-19 і російського вторгнення в Україну.

ЄС переглядає свої правила щодо надмірних спекуляцій, але є сумніви щодо того, наскільки регулятори мають бажання втручатися.

Уряди можуть відчувати менший тиск на продовольство, оскільки Продовольча та сільськогосподарська організація ООН минулого тижня оголосила, що ціни стабільно знижувалися протягом останніх 11 місяців. У березні індекс цін Продовольчої та сільськогосподарської організації (ФAO) склав у середньому 126,9 пунктів.