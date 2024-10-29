Хэллоуин отмечают 72% американцев: сколько и на что именно они тратят к празднику

Жители США намеревались потратить 11,6 миллиарда долларов на Хэллоуин в этом году после прошлогоднего рекорда в 12,2 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса почти 8 тысяч потребителей, проведенного для Национальной федерации розничной торговли (NRF) компанией Prosper Insights & Analytics.

В частности, заявили, что планируют отметить Хэллоуин в этом году, 72% опрошенных (в прошлом году - 73%). Основные мероприятиями празднования названы раздача конфет (67%), украшение своего дома или двора (52%), переодевание в костюмы (49%), вырезание тыквы (43%) и организацию или посещение вечеринки (29%).

В частности, на костюмы для взрослых пришлось 1,8 миллиарда долларов, для детей - 1,3 миллиарда, для животных - 0,7 миллиарда долларов. Источниками же для вдохновения при выборе жители США называют поиск в Интернете (38%), сами магазины (28%), а также друзей и семью (20%).

Так, на этот Хэллоуин 2,6 миллиона американских детей собирались нарядиться Человеком-пауком, 1,8 миллиона — привидением, 1,7 миллиона — принцессой, 1,6 миллиона — ведьмой и 1,5 миллиона — любимым супергероем.

Среди взрослых 5,8 миллиона планировали нарядиться ведьмой, 3 миллиона — вампиром, 1,6 миллиона — кошкой, 1,5 миллиона — Бэтменом и 1,4 миллиона — пиратом. Популярные же костюмы для домашних животных включают тыкву (10%), хот-дог (6%), летучую мышь (4%), привидение (3%) и шмеля (3%).

Основным местом для покупки товаров к празднику остаются дисконтные магазины (37%), за которыми следуют специализированные магазины костюмов для Хэллоуина (33%) и интернет-магазины (33%). Средняя ожидаемая сумма трат в текущем году составила 103,63 доллара (при 108,24 в 2023 году), что на сегодня составляет 4283 гривны.

Следует отметить, что все больше американцев закупаются к Хэллоуину заблаговременно: в этом году 47% участников опроса заявляли, что начинают это делать еще до октября (причем в возрастной группе 25–34 лет таковых вообще 56%). В 2019 же году эта доля составляла 37%, а в 2014 - 32%. Среди причин 38% ныне опрошенных указали желание избежать стресса от покупок в последнюю минуту.