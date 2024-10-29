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Гелловін святкують 72% американців: скільки та на що саме вони витрачають гроші
Жителі США мали намір витратити 11,6 мільярда доларів на Гелловін цього року після торішнього рекорду 12,2 мільярда доларів. Про це свідчать результати щорічного опитування майже 8 тисяч споживачів, проведеного для Національної федерації роздрібної торгівлі (NRF) компанією Prosper Insights & Analytics.
Зокрема, заявили, що планують відзначити Гелловін цього року, 72% опитаних (торік – 73%). Основними діями святкування названо роздачу цукерок (67%), прикрасу свого будинку чи двору (52%), перевдягання в костюми (49%), вирізання гарбуза (43%) та організацію або відвідування вечірки (29%).
Зокрема, на костюми для дорослих припало 1,8 мільярда доларів, для дітей – 1,3 мільярда, для тварин – 0,7 мільярда доларів. Джерелами для натхнення при виборі жителі США називають пошук в Інтернеті (38%), самі магазини (28%), а також друзів та сім'ю (20%).
Так, на цей Гелловін 2,6 мільйона американських дітей збиралися нарядитися Людиною-павуком, 1,8 мільйона — привидом, 1,7 мільйона — принцесою, 1,6 мільйона — відьмою і 1,5 мільйона — улюбленим супергероєм.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Серед дорослих 5,8 мільйона планували вбратися відьмою, 3 мільйони — вампіром, 1,6 мільйона — кішкою, 1,5 мільйона — Бетменом та 1,4 мільйона — піратом. Популярні ж костюми для домашніх тварин включають гарбуз (10%), хот-дог (6%), кажана (4%), привида (3%) і джмеля (3%).
Основним місцем для купівлі товарів до свята залишаються дисконтні магазини (37%), за якими йдуть спеціалізовані магазини костюмів для Геллоуїна (33%) та інтернет-магазини (33%). Середня очікувана сума витрат у поточному році склала 103,63 долара (при 108,24 у 2023 році), що на сьогодні становить 4283 гривні.
Слід зазначити, що дедалі більше американців закуповуються задовго до Геллоуїна: цього року 47% учасників опитування заявляли, що починають це робити ще до жовтня (причому у віковій групі 25–34 років таких взагалі 56%). У 2019 ж році ця частка становила 37%, а у 2014 – 32%. Серед причин 38% опитаних нині вказали на бажання уникнути стресу від покупок в останню хвилину.