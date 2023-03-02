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За два месяца 2023 года Украина получила от доноров более 6 млрд долларов
Всего за два месяца 2023 года украинский бюджет пополнился помощью от партнеров на 230,8 млрд гривен (6,3 млрд долларов).
Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Наибольшими донорами стали:
- Европейский Союз – 3,2 млрд долларов;
- США – 2,2 млрд долларов;
- Великобритания – 498 млн долларов.
За февраль 2023 года международная поддержка украинского бюджета достигла 75,6 млрд гривен (2 млрд долларов).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, по данным Государственной казначейской службы, за февраль 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 51,4 млрд грн в виде международной помощи (грантов).
В целом в государственный бюджет за январь-февраль 2023 поступило 284,0 млрд грн, в том числе в общий фонд – 236,6 млрд гривен.
Напомним, с 8 по 15 марта с представителями Украины будет работать миссия МВФ. В частности, будут обсуждаться параметры потенциальной программы кредитования. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, речь идет о 4-летней программе при поддержке стран "Большой семерки", поскольку "средств фонда не хватит, чтобы покрыть все наши колоссальные потребности".