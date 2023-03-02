За два месяца 2023 года Украина получила от доноров более 6 млрд долларов

Всего за два месяца 2023 года украинский бюджет пополнился помощью от партнеров на 230,8 млрд гривен (6,3 млрд долларов).

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Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Наибольшими донорами стали:

Европейский Союз – 3,2 млрд долларов;

США – 2,2 млрд долларов;

Великобритания – 498 млн долларов.

За февраль 2023 года международная поддержка украинского бюджета достигла 75,6 млрд гривен (2 млрд долларов).

Кроме того, по данным Государственной казначейской службы, за февраль 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 51,4 млрд грн в виде международной помощи (грантов).

В целом в государственный бюджет за январь-февраль 2023 поступило 284,0 млрд грн, в том числе в общий фонд – 236,6 млрд гривен.

Напомним, с 8 по 15 марта с представителями Украины будет работать миссия МВФ. В частности, будут обсуждаться параметры потенциальной программы кредитования. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, речь идет о 4-летней программе при поддержке стран "Большой семерки", поскольку "средств фонда не хватит, чтобы покрыть все наши колоссальные потребности".