За два місяці 2023 року Україна отримала від донорів понад 6 млрд доларів

Усього за два місяці 2023 року український бюджет поповнився допомогою від партнерів на 230,8 млрд гривень (6,3 млрд доларів).

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Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Найбільшими донорами стали:

Європейський Союз - 3,2 млрд доларів;

США - 2,2 млрд доларів;

Велика Британія - 498 млн доларів.

За лютий 2023 року міжнародна підтримка українського бюджету сягнула 75,6 млрд гривень (2 млрд доларів).

Окрім того, за даними Державної казначейської служби, за лютий 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 51,4 млрд грн у вигляді міжнародної допомоги (грантів).

У цілому до державного бюджету за січень-лютий 2023 року надійшло 284,0 млрд грн, у тому числі до загального фонду – 236,6 млрд гривень.

Нагадаємо, з 8 по 15 березня з представниками України працюватиме місія МВФ. Зокрема, обговорюватимуть параметри потенційної програми кредитування. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, наразі йдеться про 4-річну програму за підтримки країн "Великої сімки", оскільки "коштів фонду не вистачить, щоб покрити всі наші колосальні потреби".