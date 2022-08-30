За июль государственный долг по валюте сократился на 8,2%

Государственный долг сократился в валюте, но вырос в гривне.

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Об этом сообщает нардеп Даниил Гетманцев.

Так, по данным Министерства финансов Украины, за июль государственный долг в валютном эквиваленте уменьшился на 8,2% или $8,6 млрд до $96,79 млрд. А в гривневом эквиваленте увеличился на 14,8% или на 456,1 млрд грн 3539,3 млрд грн.

"Главным фактором такой разнонаправленной динамики государственного долга стала коррекция официального курса гривны с 29,26 до 36,57 грн/долл (+25%), состоявшаяся 21 июля", - пишет Гетманцев.

Девальвация гривни приводит к росту гривневого эквивалента госдолга деноминированного в валюте. По состоянию на 31 июля 2022 года такой долг составлял государственного 2/3 долга. И наоборот, девальвация гривни приводит к уменьшению валютного эквивалента государственного долга деноминированного в гривне.

К концу июля отношение государственного долга к ВВП составляло оценочно 76%, тогда как к началу этого года оно сократилось до 49% ВВП.

Из-за роста дефицита бюджета и давления на обменный курс риски дальнейшего роста долговой нагрузки остаются восходящими.

Напомним, что правительство одобрило законопроект о скорых инвестициях.