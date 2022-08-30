За липень державний борг у валюті скоротився на 8,2%

Державний борг скоротився в валюті, але виріс у гривні.

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Про це повідомляє нардеп Данило Гетманцев.

Так, за даними Міністерства фінансів України, за липень державний борг у валютному еквіваленті зменшився на 8,2% або $8,6 млрд до $96,79 млрд. А у гривневому еквіваленті збільшився на 14,8% або на 456,1 млрд грн до 3539,3 млрд грн.

"Головним чинником такої різнонаправленої динаміки державного боргу стала корекція офіційного курсу гривні з 29,26 до 36,57 грн/дол (+25%), що відбулась 21 липня", - пише Гетманцев.

Девальвація гривні призводить до зростання гривневого еквіваленту державного боргу деномінованого у валюті. Станом на 31 липня 2022 року такий борг складав державного 2/3 боргу. І навпаки девальвація гривні призводить до зменшення валютного еквіваленту державного боргу деномінованого в гривні.

На кінець липня відношення державного боргу до ВВП складало оціночно 76%, тоді як на початок цього року воно скоротилось до 49% ВВП.

Через зростання дефіциту бюджету та тиск на обмінний курс, ризики подальшого зростання боргового навантаження залишаються висхідними.

Нагадаємо, що уряд схвалив законопроект про швидкі інвестиції.