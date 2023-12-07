Зеленский рассказал, сколько денег удалось собрать через платформу United24

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что национальная благотворительная платформа United24 достигла поразительных результатов в сборе средств для восстановления страны. За время работы программы удалось собрать 500 миллионов долларов.

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"Провел сегодня разговор с послами нашей государственной благотворительной платформы United24… В общей сложности на этой неделе фиксируем отметку в 500 миллионов долларов, которые уже собраны за время работы United24", - рассказал Зеленский в вечернем обращении.

По словам Зеленского, полученные средства уже направлены на важные проекты, такие как закупка комплексов беспилотников, морских дронов, реанимобилей высокого класса, бронированных скорых, генераторов для больниц и другого оборудования.

Он добавил, что из данных средств также финансируется восстановление многоквартирных домов и школ, уже восстановлены больницы, а также построен центр разминирования.

"Это все – миллионы доноров, от совершенно разных (людей). И обычные люди, и компании из более сотни стран. Я благодарю всех, кто присоединился к работе United24, и всю команду нашей платформы", - подчеркнул он.

Напомним, благодаря United24 удалось восстановить мост в Житомирской области. Он соединяет 7 населенных пунктов общины, которые в начале апреля 2022 были освобождены от российских войск. Мост поможет улучшить логистику региона и гарантировать безопасный проезд жителям близлежащих сел и городков.

Добавим, United24 – это глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время русско-украинской войны. По состоянию на 1 июля 2023 г. платформе удалось собрать более 380 млн дол. донатов из 110 стран.