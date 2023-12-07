Зеленський розповів, скільки коштів вдалося зібрати через платформу United24

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що національна благодійна платформа United24 досягла вражаючих результатів у зборі коштів для відновлення країни. За час роботи програми вдалося зібрати вже 500 мільйонів доларів.

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"Провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи United24… Загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрані за час роботи United24", - розповів Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, отримані кошти вже направлені на важливі проекти, такі як закупівля комплексів безпілотників, морських дронів, реанімобілів високого класу, броньованих швидких, генераторів для лікарень та іншого обладнання.

Він додав, що з даних коштів також фінансується відбудова багатоквартирних будинків та шкіл, є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування.

"Це все – мільйони донорів, від абсолютно різних (людей). І звичайні люди, і компанії з понад сотні країн. Я дякую всім, хто долучився до роботи United24, і всій команді нашої платформи", - наголосив він.

Нагадаємо, завдяки United24 вдалося відновити міст на Житомирщині. Він з’єднує 7 населених пунктів громади, які на початку квітня 2022 року було звільнено від російських військ. Міст допоможе покращити логістику регіону та гарантуватиме безпечний проїзд мешканцям довколишніх сіл і містечок.

Додамо, United24 - це глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни. Станом на 1 липня 2023 року платформі вдалося зібрати понад 380 млн дол. донатів зі 110 країн.