Не тільки дрони: Федоров анонсував появу "Армії роботів" та "Армії РЕБ"

В Україні запустять проєкти "Армія роботів" та "Армія РЕБ" (радіоелектронної боротьби). Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію – відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", – розповів урядовець.

Він додав, що важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й масштабувати їх.

Армія дронів: що це

В Україні вже існує "Армія дронів" – проєкт, який спрямований на забезпечення українських військових безпілотниками. Генштаб ЗСУ, Міністерство цифрової трансформації та фандрейзингова платформа United24 запустили його влітку 2022 року.

Фінансування здійснюється із держбюджету й за рахунок пожертв від громадян та бізнесу.

Зокрема, кілька днів тому стало відомо, що сили логістики в рамках проєкту отримали понад 2 тис. безпілотників вітчизняного виробництва.