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Не только дроны: Федоров анонсировал появление "Армии роботов" и "Армии РЭБ"
В Украине запустят проекты “Армия роботов” и “Армия РЭБ” (радиоэлектронной борьбы). Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает "Интерфакс-Украина".
"Скоро запустим "Армию роботов", "Армию РЭБ". Мы будем опираться на нашу идеологию – открытие рынка, прозрачность и максимальная возможность привлечь предпринимателей, которые уже создавали разные продукты, умеют масштабировать продукты", – рассказал чиновник.
Он добавил, что важно не только предлагать инновационные разработки, но и масштабировать их.
Армия дронов: что это
В Украине уже существует "Армия дронов" – проект, направленный на обеспечение украинских военных беспилотниками. Генштаб ВСУ, Министерство цифровой трансформации и фандрейзинговая платформа United24 запустили его летом 2022 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Финансирование осуществляется из госбюджета и за счет пожертвований от граждан и бизнеса.
В частности, несколько дней назад стало известно, что силы логистики в рамках проекта получили более 2 тыс. беспилотников отечественного производства.