Зону свободной торговли с Беларусью отменяют: Кабмин одобрил законопроект

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий отмену режима свободной торговли с Беларусью. Об этом 22 декабря сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что действие соглашения между Украиной и Беларусью предлагается прекратить "в связи с коренным изменением обстоятельств".

Соответствующая формулировка для прекращения договора предусмотрена Венской конвенцией о праве международных договоров.

В дальнейшем законопроект должна рассмотреть Верховная Рада, после чего, в случае принятия, документ будет направлен на подпись президенту.

Свободная торговля с Беларусью: что предполагается

Украина подписала соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Беларусью 17 декабря 1992 года в Киеве. Документ ратифицирован законом Украины от 19 марта 1999 №531-XIV.

ЗСТ с Беларусью предусматривает, в частности, что оба государства не применяют пошлины, налоги и сборы, которые имеют эквивалентное действие на экспорт или импорт товаров, выходящих с территории другого.

Также нельзя облагать товары другой стороны налогами или сборами, превышающими соответствующие взыскания для аналогичных товаров внутреннего производства или из третьих стран.

Кроме того, стороны пообещали воздерживаться от применения количественных ограничений на экспорт и импорт товаров.

Отметим, что Украина имела соглашение о режиме свободной торговли и с Россией, подписав такой документ в 1995-м. Однако страна-агрессор прекратила действие договора с 1 января 2016 года.