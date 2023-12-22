Зону вільної торгівлі з Білоруссю скасовують: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає скасування режиму вільної торгівлі з Білоруссю. Про це 22 грудня повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що дію угоди між Україною та Білоруссю пропонується припинити "у звʼязку з докорінною зміною обставин".

Відповідне формулювання для припинення договору передбачене Віденською конвенцією про право міжнародних договорів.

У подальшому законопроєкт має розглянути Верховна Рада, після чого, у разі ухвалення, документ направлять на підпис президенту.

Вільна торгівля з Білоруссю: що передбачається

Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Білоруссю 17 грудня 1992 року в Києві. Документ ратифіковано законом України від 19 березня 1999 року Nº531-XIV.

ЗВТ із Білоруссю передбачає, зокрема, що обидві держави не застосовують мито, податки і збори, які мають еквівалентну дію на експорт чи імпорт товарів, що виходять з території іншої.

Також не можна обкладати товари іншої сторони податками чи зборами, які перевищують відповідні стягнення для аналогічних товарів внутрішнього виробництва чи з третіх країн.

Крім того, сторони пообіцяли утримуватися від застосування кількісних обмежень на експорт та/або імпорт товарів.

Зауважимо, що Україна мала угоду про режим вільної торгівлі і з Росією, підписавши такий документ у 1995-му. Однак країна-агресорка припинила дію договору з 1 січня 2016 року.