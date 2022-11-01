Два дня заведения общего среднего образования Киевской области будут работать онлайн

В Киевские области заведения общего среднего образования 1 и 2 ноября будут работать дистанционно. Такое решение было принято на заседании Оперативного штаба совета обороны области из-за угроз вражеских обстрелов по территории региона.

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Заведения дошкольного образования до 2 ноября будут работать в режиме дежурных групп. О других изменениях в учебном процессе общество проинформируют дополнительно.

Напомним, 21 октября Кабмин утвердил порядок перевода на обучение за счет средств государственного бюджета отдельных категорий соискателей профессионального высшего образования, которые были зачислены на обучение до 2021 года включительно на места, финансируемые за средства физических или юридических лиц.

Как сообщает Министерство образования и науки, в эти категории относятся дети (до 23 лет) погибших или умерших защитников Украины; дети (до 23 лет) участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны; а также сами участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны.

Напомним также, что в июле Кабмин распорядился выделить из резервного фонда госбюджета средства для компенсации расходов вузам за обучение 13 тысяч студентов, имевших задолженность за второй семестр.