Кабмин утвердил объемы госзаказа-2022 в вузах

Кабинет министров 7 июля утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2022 году и перечень государственных заказчиков.

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Как сообщает Министерство образования и науки, приоритетными определены области подготовки специалистов самых востребованных специальностей, а именно инженерно-технических, педагогических и естественных.

Общий объем госзаказа в 2022 году составляет более 188 тысяч человек, в том числе по дневной форме получения образования почти 173 тысяч человек.

В частности, определено, что государство нуждается в подготовке 844 младших бакалавров, 38719 профессиональных младших бакалавров (в том числе 35456 по дневной форме образования) и 89320 бакалавров (в том числе 82420 по дневной форме).

В свою очередь, объем заказа на обучение магистров на основе уровня бакалавра определен в 49524 человека (в том числе 44404 по дневной форме образования), а на основе полного общего среднего образования – в количестве 6041 человека.

Проектные показатели приема по государственному заказу на подготовку научных и научно-педагогических кадров в аспирантуру составят 4070 человек, в докторантуру – 423 человека.

Впервые предусмотрено 160 мест интернатуры для высших учебных заведений, которые находятся в сфере управления Минобразования и подготавливают магистров медицинского и фармацевтического направлений.

"Структура госзаказа на подготовку младших бакалавров и бакалавров (магистров медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) учитывает нынешнюю ситуацию в Украине с учетом освобождения временно оккупированных территорий", - говорится при этом в сообщении.

В частности, для восстановления регионов и территорий, пострадавших от российской агрессии, предусмотрена подготовка специалистов по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для деятельности всех субъектов хозяйствования.

Постановление также учитывает упрощенный порядок вступления в 2022 году для лиц с оккупированных территорий, в частности, для соискателей образования, начавших обучение в прошлых годах на контракте, а также предусматривает перевод на места государственного заказа за счет вакантных мест.

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