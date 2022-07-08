Кабмін затвердив обсяги держзамовлення-2022 у вишах

Кабінет міністрів 7 липня затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів у 2022 році та перелік державних замовників.

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Як повідомляє Міністерство освіти і науки, пріоритетними визначено галузі для підготовки фахівців найзатребуваніших спеціальностей, а саме інженерно-технічних, педагогічних та природничих.

Загальний обсяг держзамовлення у 2022 році становить понад 188 тисячі осіб, зокрема за денною формою здобуття освіти майже 173 тисячі осіб.

Зокрема, визначено, що держава потребує підготовки 844 молодших бакалаврів, 38719 фахових молодших бакалаврів (зокрема 35456 за денною формою освіти) та 89320 бакалаврів (зокрема 82420 за денною формою освіти).

В свою чергу, обсяг замовлення на навчання магістрів на основі рівня бакалавра визначено у 49524 осіб (зокрема 44404 за денною формою освіти), а на основі повної загальної середньої освіти – у кількості 6041 особи.

Проєктні показники прийому за державним замовленням на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів до аспірантури становитимуть 4070 осіб, до докторантури – 423 осіб.

Уперше передбачено 160 місць інтернатури для закладів вищої освіти, що перебувають в сфері управління Міносвіти та здійснюють підготовку магістрів медичного та фармацевтичного спрямувань.

"Структура держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів та бакалаврів (магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) враховує теперішню ситуацію в Україні з урахуванням звільнення тимчасово окупованих територій", - вказано при цьому в повідомленні.

Зокрема, для відновлення регіонів та територій, що постраждали від російської агресії, передбачено підготовку фахівців для відбудови інфраструктури та створення умов для діяльності усіх суб’єктів господарювання.

Постанова також враховує спрощений порядок вступу у 2022 році для осіб з окупованих територій, зокрема для здобувачів освіти, які розпочали навчання у минулих роках на контракті, а також передбачає переведення на місця державного замовлення у випадку вакантних місць.

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