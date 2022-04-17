У Міносвіти розповіли про оплату праці освітян, які перебувають на окупованих територіях України

Проведення виплат заробітної плати може здійснюватися, якщо на окупованій території відбувається освітній процес за українськими стандартами та є можливість виїхати на підконтрольну українській владі територію для здійснення казначейських процедур.

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Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1" розповів про оплату праці освітян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

"Вимушений простий оплачується у розмірі двох третин від заробітної плати, а у сфері освіти ми маємо Галузеву Угоду між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілка працівників освіти та науки на 2021-2025 роки, згідно з якою керівники установ та навчальних закладів мають забезпечити виплату середньомісячної заробітної плати працівникам", – повідомив Сергій Шкарлет.

Оплата простою, що відбувається з вини працівників (зокрема і непедагогічних і які працюють за сумісництвом), виплачується у вигляді середньої зарплати.

Здійснення оплати праці доручено органам управління у сфері освіти місцевих органів виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

"Проведення виплат заробітної плати може здійснюватися, якщо на окупованій території відбувається освітній процес за українськими стандартами та є можливість виїхати на підконтрольну українській владі територію для здійснення казначейських процедур", – пояснив Міністр.

Педагоги, які перейдуть на освітній процес за російськими стандартами, будуть розцінені як колаборанти та нестимуть кримінальну відповідальність.

"Ми категорично не сприймаємо впровадження освітнього процесу за російськими стандартами. 15 директорів шкіл вже звільнилися, адже не бажають працювати на окупантів. Цим директорам у будь-якому разі буде виплачено заробітну плату, вони будуть відновлені на роботі після встановлення української влади на цих територіях", – наголосив Міністр.

Нагадаємо, що українським школярам дозволять пройти ЗНО-2022 у Європі.