В Минобразовании рассказали об оплате труда педагогов, находящихся на оккупированных территориях Украины

Проведение выплат заработной платы может осуществляться, если на оккупированной территории происходит образовательный процесс по украинским стандартам и есть возможность выехать на подконтрольную украинским властям территорию для осуществления казначейских процедур.

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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире утреннего шоу "Завтрак с 1+1" рассказал об оплате труда педагогов, находящихся на временно оккупированных территориях Украины.

"Вынужденный простой оплачивается в размере двух третей от заработной платы, а в сфере образования мы имеем Отраслевое Соглашение между Министерством образования и науки Украины и ЦК Профсоюз работников образования и науки на 2021-2025 годы, согласно которому руководители учреждений и учебных заведений должны обеспечить выплату среднемесячной заработной платы работникам", – сообщил Сергей Шкарлет.

Оплата простоя, происходящая не по вине работников (в том числе и непедагогических и работающих по совместительству), выплачивается в размере средней заработной платы.

Осуществление оплаты труда поручено органам управления в сфере образования местных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления.

"Проведение выплат заработной платы может осуществляться, если на оккупированной территории происходит образовательный процесс по украинским стандартам и есть возможность выехать на подконтрольную украинским властям территорию для осуществления казначейских процедур", – пояснил Министр.

Педагоги, которые перейдут на образовательный процесс по российским стандартам, будут расценены как коллаборанты и будут нести уголовную ответственность.

"Мы категорически не воспринимаем внедрение образовательного процесса по российским стандартам. 15 директоров школ уже уволились, ведь не желают работать на оккупантов. Этим директорам в любом случае будет выплачена заработная плата, они будут возобновлены на работе после установления украинских властей на этих территориях", – отметил Министр.

Напомним, что украинским школьникам разрешат пройти ВНО-2022 в Европе.