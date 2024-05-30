Какие шансы пройти национальный мультипредметный тест у нынешних участников

До 25 июня проходит основная сессия национального мультипредметного теста 2024 года, по результатам которого состоится поступление в заведения высшего образования. Education.ua исследовал сложность тестирования и шансы участников на положительный результат, учитывая статистику предыдущих лет.

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Все хотят учиться: количество участников НМТ растет в условиях полномасштабной войны

Отмечается, что количество участников тестирования в этом году выросло на 1% по отношению к 2023 году и 26% по отношению к 2022 году.

"Рост количества регистраций может быть связан с изменением правил вступительной кампании 2024 года: отныне НМТ является единственной возможностью для поступления в высшие образования, поэтому все желающие поступить в вузы должны были зарегистрироваться на тестирование. А вот в 2023 году на некоторые специальности на контракт можно было поступать только с мотивационным письмом, пропуская этап тестирования", – объясняют в Education.ua .

Аналитики обращают внимание, что количество участников, желающих пройти НМТ за границей, уменьшилось на 0,6%: на тестирование зарегистрировались 19 883 участников против 20 008 в 2023 году. В МОН подчеркивают, что НМТ нужно только для поступления в украинские вузы, поэтому в этом году более 19 тысяч поступающих намерены стать студентами украинских вузов.

Не такой страшный зверь: НМТ проще ЗНО

Анализ количества участников, составивших хотя бы один предмет на 200 баллов, показывает, что тесты НМТ значительно упрощены по сравнению с задачами внешнего независимого оценивания (ВНО). Это связано с тем, что в 2022 году тесты адаптировали к прохождению онлайн, а также факторам, которые препятствовали участникам полноценно и систематически готовиться к тестированию.

Во-первых, из тестов убрали все задания, содержащие развернутые ответы и демонстрацию расчета. В задачах по иностранному языку исключили аудирование.

Благодаря упрощению выросло количество участников, набравших самые высокие баллы хотя бы по одному предмету. Если на ЗНО 2020 один предмет на 200 баллов составили 447 участников, в 2023 году это количество выросло до 3 328 человек, то есть в 7 раз.

Вместе с упрощением формата тестов исключили возможность подать апелляцию по результатам тестирования. Отныне сомневающийся в своей оценке участник не может получить перерасчет баллов и претендовать на более высокий результат.

В Украинском центре оценки качества образования комментируют, что апелляция не требуется, поскольку тесты проверяются автоматически и возможность ошибки исключена.

Во-вторых, участникам тестирования снизили пороговые баллы. Чтобы сдать тестирование, получить оценку по шкале 100-200 баллов и участвовать во вступительной кампании, нужно пройти порог «составил/не составил». Самый низкий порог в 1 балл был установлен в 2022 году. В этом году порог несколько подняли против 2023 года, но он ниже проходных баллов ВНО образца 2020 и 2021 годов.

Есть высокие шансы завалить математику и историю Украины

Самым трудным предметом на ВНО/НМТ остается математика. Из года в год наибольшее количество исполнителей тестов по математике не проходят тестирование, поскольку не одолевают порог. Впрочем, количество проходящих тестирования все равно увеличивается благодаря новым форматам заданий и сниженным пороговым баллам. В 2020 году 19 313 участников не набрали проходные баллы по математике, на ВНО 2021 количество участников, «заваливших» математику выросло до 75 833 человек, а в 2023 году уменьшилось до 11 279. Если сравнить тестирование по математике в 2021 и 2023 гг. — количество участников, составивших математику, выросло в 7 раз.

Второе место по сложности задач занимает история Украины. Например, на ЗНО 2021 ее не составили более 35 тысяч участников. Но ситуация изменилась в 2023 году: только 221 участник не набрал нужные проходные баллы, то есть результат по истории Украины улучшился в 162 раза.

Аналитика Education.ua демонстрирует, что легче всего можно было пройти тестирование в 2022 году, несмотря на беспрецедентные обстоятельства: и благодаря исключительно низким проходным баллам, и благодаря упрощенным задачам, внедренным на НМТ. О легкости свидетельствует рекордное количество участников, получивших за тестирование 200 баллов, ведь в 2022 году их численность превысила показатели 2021 в 9 раз. Для НМТ 2024 подняли пороговые баллы, но они остаются ниже — в 2,5-3 раза, чем проходные баллы «ковидного» ВНО 2021 года. Сами задачи не усложнились, так что можно предположить, что несколько тысяч «двухсотбальников» можно ожидать и в этом году.

Можно ли обойти НМТ

Абитуриенты, не имеющие результатов НМТ 2024 года, могут поступать в учреждения высшего образования с результатами ВНО 2021 года или НМТ 2022-2024 годов. Льготные категории поступающих могут поступать по результатам собеседования. Других возможностей обойти НМТ 2024 года нет, но Министерство образования и науки оставило возможность поступать без НМТ в колледжи.