Які шанси пройти національний мультипредметний тест у цьогорічних учасників

До 25 червня триває основна сесія національного мультипредметного тесту 2024 року, за результатами якого відбудеться вступ до закладів вищої освіти. Education.ua дослідив складність тестування та шанси учасників на позитивний результат, враховуючи статистику попередніх років.

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Усі хочуть вчитися: кількість учасників НМТ зростає в умовах повномасштабної війни

Зазначається, що кількість учасників тестування цього року зросла на 1 % відносно 2023 року та 26 % відносно 2022 року.

"Ріст кількості реєстрацій може бути пов’язаний зі зміною правил вступної кампанії 2024 року: відтепер НМТ є єдиною можливістю для вступу до закладів вищої освіти, тож всі охочі вступити до вишів мали зареєструватися на тестування. А от у 2023 році на деякі спеціальності на контракт можна було вступати лише з мотиваційним листом, пропускаючи етап тестування", - пояснюють в Education.ua.

Аналітики звертають увагу, що кількість учасників, які бажають пройти НМТ за кордоном, зменшилася на 0,6 %: на тестування зареєструвалися 19 883 учасників проти 20 008 у 2023 році. У МОН наголошують, що НМТ потрібне лише для вступу до українських вишів, тож цьогоріч понад 19 тисяч вступників мають намір стати студентами українських вишів.

Не такий страшний звір: НМТ простіше за ЗНО

Аналіз кількості учасників, які склали хоча б один предмет на 200 балів, демонструє, що тести НМТ значно спрощені у порівнянні із завданнями зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Це пов’язано з тим, що у 2022 році тести адаптували до проходження онлайн, а також до чинників, які перешкоджали учасникам повноцінно та систематично готуватися до тестування.

По-перше, із тестів прибрали всі завдання, які містять розгорнуті відповіді та демонстрацію розрахунку. У завданнях з іноземної мови виключили аудіювання.

Завдяки спрощенню зросла кількість учасників, які набрали найвищі бали хоча б з одного предмета. Якщо на ЗНО 2020 року один предмет на 200 балів склали 447 учасників, у 2023 році ця кількість зросла до 3 328 осіб, тобто у 7 разів.

Разом із спрощенням формату тестів, виключили можливість подати апеляцію щодо результатів тестування. Відтепер учасник, який сумнівається у своїй оцінці, не може отримати перерахунок балів та претендувати на вищий результат.

В Українському центрі оцінювання якості освіти коментують, що апеляція не потрібна, оскільки тести перевіряються автоматично і можливість помилки виключена.

По-друге, учасникам тестування знизили порогові бали. Щоб скласти тестування, отримати оцінку за шкалою 100-200 балів та брати участь у вступній кампанії, потрібно пройти поріг «склав / не склав». Найнижчий поріг в 1 бал встановили у 2022 році. Цьогоріч поріг дещо підняли проти 2023 року, але він є нижчим за прохідні бали ЗНО зразка 2020 та 2021 років.

Є високі шанси завалити математику та історію України

Найважчим предметом на ЗНО / НМТ лишається математика. З року в рік найбільша кількість виконавців тестів з математики не проходять тестування, оскільки не долають поріг. Втім, кількість учасників, які проходять тестування, все одно збільшується завдяки новим форматам завдань та зниженим пороговим балам. У 2020 році 19 313 учасників не набрали прохідні бали з математики, на ЗНО 2021 року кількість учасників, які «завалили» математику зросла до 75 833 осіб, а у 2023 році зменшилася до 11 279. Якщо порівняти тестування з математики у 2021 та 2023 роках — кількість учасників, які склали математику, виросла у 7 разів.

Друге місце за складністю завдань посідає історія України. Наприклад, на ЗНО 2021 року її не склали понад 35 тисяч учасників. Але ситуація змінилася у 2023 році: лише 221 учасник не набрав потрібні прохідні бали, тобто результат з історії України покращився у 162 рази.

Аналітика Education.ua демонструє, що найлегше можна було пройти тестування у 2022 році, попри безпрецедентні обставини: і завдяки винятково низьким прохідним балам, і завдяки спрощеним завданням, впровадженим на НМТ. Про легкість свідчить рекордна кількість учасників, які отримали за тестування 200 балів, адже у 2022 році їхня чисельність перевищила показники 2021 року у 9 разів. Для НМТ 2024 року підняли порогові бали, але вони залишаються нижчими — у 2,5-3 рази, ніж прохідні бали «ковідного» ЗНО 2021 року. Самі завдання не ускладнилися, тож можна припустити, що кілька тисяч «двохсотбальників» можна очікувати і цьогоріч.

Чи можна обійти НМТ

Абітурієнти, які не матимуть результатів НМТ 2024 року, можуть вступати до закладів вищої освіти з результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022-2024 років. Пільгові категорії вступників можуть вступати за результатами співбесіди. Інших можливостей обійти НМТ 2024 немає, але Міністерство освіти та науки залишило можливість вступати без НМТ до коледжів.