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ЛУН запустил интерактивную карту с результатами ВНО-2021: в каких школах учат лучше
Проект городских исследований "ЛУН Місто" запустил интерактивную карту со средними баллами результатов внешнего независимого оценивания за 2021 год.
На карте можно сравнить, где в 2021 году лучше сдавали украинский язык, математику, историю Украины, физику, химию, биологию, географию, английский и другие иностранные языки.
"Из-за войны многие украинцы были вынуждены переехать, часто на новом месте выбирать школу. Один из критериев, по которому можно оценить учебное заведение - результаты ВНО. Источником данных стал раздел Opendata Украинского центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.
Карта охватывает школы Украины, ученики которых составляли ВНО в прошлом году. Напомним, что в этом году из-за полномасштабной войны вместо ВНО проходил национальный мультипредметный тест, который фактически является упрощенной версией ВНО.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В частности, средние баллы ЗНО-2021 по регионам составляли:
по украинскому языку:
1. Киев: 157,3
2. Львовская область: 156,6
3. Сумская область: 152,8
4. Харьковская область: 151,7
5-6. Волынская область: 151,1
5-6. Тернопольская область: 151,1
7. Киевская область: 150,0
8. Винницкая область: 149,5
9. Житомирская область: 149,4
10. Ивано-Франковская область: 149,2
по математике:
1. Киев: 151,3
2. Львовская область: 146,6
3-4. Харьковская область: 144,4
3-4. Сумская область: 144,4
5-6. Черниговская область: 142,5
5-6. Полтавская область: 142,5
7. Волынская область: 142,3
8. Ровенская область: 142,2
9. Киевская область: 141,8
10. Днепропетровская область: 141,7
по английскому языку:
1. Киев: 160,4
2. Львовская область: 155,1
3-4. Ивано-Франковская область: 151,0
3-4. Тернопольская область: 151,0
5. Волынская область: 150,9
6. Черновицкая область: 150,6
7. Ровенская область: 150,5
8. Харьковская область: 150,3
9. Полтавская область: 149,8
10. Черниговская область: 149,6
"ВНО - не единственный показатель качества образования в школе, но он дает представление об уровне учебного заведения. Поэтому уже третий год команда "ЛУН Город" делает интерактивные карты с результатами ВНО", - отметила куратор проекта Анна Денисенко.
По ее словам, в прошлые годы у ЛУН были данные лишь для Киева, однако теперь география расширена уже на всю Украину, кроме оккупированных до 24 февраля территорий.