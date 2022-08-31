ЛУН запустил интерактивную карту с результатами ВНО-2021: в каких школах учат лучше

Проект городских исследований "ЛУН Місто" запустил интерактивную карту со средними баллами результатов внешнего независимого оценивания за 2021 год.

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На карте можно сравнить, где в 2021 году лучше сдавали украинский язык, математику, историю Украины, физику, химию, биологию, географию, английский и другие иностранные языки.

"Из-за войны многие украинцы были вынуждены переехать, часто на новом месте выбирать школу. Один из критериев, по которому можно оценить учебное заведение - результаты ВНО. Источником данных стал раздел Opendata Украинского центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Карта охватывает школы Украины, ученики которых составляли ВНО в прошлом году. Напомним, что в этом году из-за полномасштабной войны вместо ВНО проходил национальный мультипредметный тест, который фактически является упрощенной версией ВНО.

В частности, средние баллы ЗНО-2021 по регионам составляли:

по украинскому языку:

1. Киев: 157,3

2. Львовская область: 156,6

3. Сумская область: 152,8

4. Харьковская область: 151,7

5-6. Волынская область: 151,1

5-6. Тернопольская область: 151,1

7. Киевская область: 150,0

8. Винницкая область: 149,5

9. Житомирская область: 149,4

10. Ивано-Франковская область: 149,2

по математике:

1. Киев: 151,3

2. Львовская область: 146,6

3-4. Харьковская область: 144,4

3-4. Сумская область: 144,4

5-6. Черниговская область: 142,5

5-6. Полтавская область: 142,5

7. Волынская область: 142,3

8. Ровенская область: 142,2

9. Киевская область: 141,8

10. Днепропетровская область: 141,7



по английскому языку:

1. Киев: 160,4

2. Львовская область: 155,1

3-4. Ивано-Франковская область: 151,0

3-4. Тернопольская область: 151,0

5. Волынская область: 150,9

6. Черновицкая область: 150,6

7. Ровенская область: 150,5

8. Харьковская область: 150,3

9. Полтавская область: 149,8

10. Черниговская область: 149,6



"ВНО - не единственный показатель качества образования в школе, но он дает представление об уровне учебного заведения. Поэтому уже третий год команда "ЛУН Город" делает интерактивные карты с результатами ВНО", - отметила куратор проекта Анна Денисенко.

По ее словам, в прошлые годы у ЛУН были данные лишь для Киева, однако теперь география расширена уже на всю Украину, кроме оккупированных до 24 февраля территорий.