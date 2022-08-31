ЛУН запустив інтерактивну карту з результатами ЗНО-2021: в яких школах вчать краще

Проєкт міських досліджень "ЛУН Місто" запустив інтерактивну карту з середніми балами результатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2021 рік.

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На карті можна порівняти, де 2021 року краще здавали українську мову, математику, історію України, фізику, хімію, біологію, географію, англійську та інші іноземні мови.

"Через війну багато українців були вимушені переїхати, часто на новому місці обирати школу. Один з критеріїв, за яким можна оцінити навчальний заклад - результати ЗНО. Джерелом даних став розділ Opendata Українського центру оцінювання якості освіти", - йдеться у повідомленні.

Карта охоплює ті школи України, учні яких складали ЗНО минулого року. Нагадаємо, що цього року через повномасштабну війну замість ЗНО проходив національний мультипредметний тест, що фактично є спрощеною версією ЗНО.

Зокрема, середні бали ЗНО-2021 по регіонах становили:

з української мови:

1. Київ: 157,3

2. Львівська область: 156,6

3. Сумська область: 152,8

4. Харківська область: 151,7

5-6. Волинська область: 151,1

5-6. Тернопільська область: 151,1

7. Київська область: 150,0

8. Вінницька область: 149,5

9. Житомирська область: 149,4

10. Івано-Франківська область: 149,2

з математики:

1. Київ: 151,3

2. Львівська область: 146,6

3-4. Харківська область: 144,4

3-4. Сумська область: 144,4

5-6. Чернігівська область: 142,5

5-6. Полтавська область: 142,5

7. Волинська область: 142,3

8. Рівненська область: 142,2

9. Київська область: 141,8

10. Дніпропетровська область: 141,7



з англійської мови:

1. Київ: 160,4

2. Львівська область: 155,1

3-4. Івано-Франківська область: 151,0

3-4. Тернопільська область: 151,0

5. Волинська область: 150,9

6. Чернівецька область: 150,6

7. Рівненська область: 150,5

8. Харківська область: 150,3

9. Полтавська область: 149,8

10. Чернігівська область: 149,6



"ЗНО - не єдиний показник якості освіти у школі, але він дає уявлення про рівень навчального закладу. Тому вже третій рік поспіль команда "ЛУН Місто" робить інтерактивні карти з результатами ЗНО", - зазначила кураторка проєкту Анна Денисенко.

За її словами, у минулі роки в ЛУН мали лише дані для Києва, але наразі географія розширена вже на всю Україну, о крім окупованих до 24 лютого територій.