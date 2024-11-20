Образовательная программа "Мечтай и достигай": женщинам предлагают новые знания и 1000 долларов на свой бизнес

В Украине стартует образовательная программа "Мечтай и достигай", ориентированная на женщин, пострадавших от полномасштабного вторжения и стремящихся начать или расширить свой бизнес. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Что известно о программе

Участницы программы будут иметь возможность получить знания, необходимые для создания и продвижения бизнеса в онлайн-среде, адаптации существующих идей к новым рынкам и аудиториям, а также для перехода из офлайн-формата в онлайн. Кроме того, программа включает все важнейшие навыки, которыми должен обладать успешный специалист по цифровому маркетингу.

Всего обучение включает 13 онлайн-модулей и рассчитано на 3 месяца. После окончания обучения предприниматели получат финансовую поддержку в виде ваучера на $1000 .

Кто может принять участие

Программа ориентирована на женщин от 18 лет, пострадавших от войны: внутренне перемещенных лиц, одиноких матерей, ветеранок и представительниц других уязвимых категорий, потерявших доход или находящихся под угрозой его потери. Особое внимание уделят участницам с востока и юга Украины, а также тем, кто уже имеет собственный бизнес.

Заявку необходимо подать до 1 декабря включительно. Детали и форма аппликации – по ссылке.

Справка

Образовательная программа "Мечтай и достигай" реализуется общественной организацией Impact Force в партнерстве с "ООН Женщины" при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, национального проекта "Дія.Бизнес", а также при финансовой поддержке правительств Исландии и Франции.

Напомним, что с начала 2024 года 22 тысячи украинцев получили ваучеры на обучение за государственные средства, что позволит им овладеть новой профессией или специальностью. Среди самых популярных направлений обучения – медсестра, психолог, повар, водитель.