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Освітня програма "Мрій і досягай": жінкам пропонують нові знання та 1000 доларів на свій бізнес
В Україні стартує освітня програма "Мрій і досягай", орієнтована на жінок, які постраждали від повномасштабного вторгнення та прагнуть започаткувати або розширити свій бізнес. Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Що відомо про програму
Учасниці програми отримають можливість здобути знання, необхідні для створення та просування бізнесу в онлайн-середовищі, адаптації існуючих ідей до нових ринків та аудиторій, а також для переходу з офлайн-формату в онлайн. Окрім того, програма охоплює всі найважливіші навички, якими має володіти успішний спеціаліст з цифрового маркетингу.
Всього навчання включає 13 онлайн-модулів і розрахована на 3 місяці. Після завершення навчання підприємиці отримають фінансову підтримку у вигляді ваучера на $1000.
Хто може взяти участь
Програма орієнтована на жінок віком від 18 років, які постраждали від війни: внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, ветеранок та представниць інших вразливих категорій, що втратили дохід або перебувають під загрозою його втрати. Особливу увагу приділятимуть учасницям зі сходу та півдня України, а також тим, хто вже має власний бізнес.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Заявку необхідно подати до 1 грудня включно. Деталі та форма аплікації — за посиланням.
Довідка
Освітня програма "Мрій та досягай" реалізується громадською організацією Impact Force у партнерстві з "ООН Жінки" за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту "Дія.Бізнес", а також за фінансової підтримки урядів Ісландії та Франції.
Нагадаємо, що з початку 2024 року 22 тисячі українців отримали ваучери на навчання за державний кошт, що дозволить їм опанувати нову професію чи спеціальність. Серед найпопулярніших напрямків навчання — медсестра, психолог, кухар, водій.