Освітня програма "Мрій і досягай": жінкам пропонують нові знання та 1000 доларів на свій бізнес

В Україні стартує освітня програма "Мрій і досягай", орієнтована на жінок, які постраждали від повномасштабного вторгнення та прагнуть започаткувати або розширити свій бізнес. Про це інформує пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Що відомо про програму

Учасниці програми отримають можливість здобути знання, необхідні для створення та просування бізнесу в онлайн-середовищі, адаптації існуючих ідей до нових ринків та аудиторій, а також для переходу з офлайн-формату в онлайн. Окрім того, програма охоплює всі найважливіші навички, якими має володіти успішний спеціаліст з цифрового маркетингу.

Всього навчання включає 13 онлайн-модулів і розрахована на 3 місяці. Після завершення навчання підприємиці отримають фінансову підтримку у вигляді ваучера на $1000.

Хто може взяти участь

Програма орієнтована на жінок віком від 18 років, які постраждали від війни: внутрішньо переміщених осіб, одиноких матерів, ветеранок та представниць інших вразливих категорій, що втратили дохід або перебувають під загрозою його втрати. Особливу увагу приділятимуть учасницям зі сходу та півдня України, а також тим, хто вже має власний бізнес.

Заявку необхідно подати до 1 грудня включно. Деталі та форма аплікації — за посиланням.

Довідка

Освітня програма "Мрій та досягай" реалізується громадською організацією Impact Force у партнерстві з "ООН Жінки" за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту "Дія.Бізнес", а також за фінансової підтримки урядів Ісландії та Франції.

Нагадаємо, що з початку 2024 року 22 тисячі українців отримали ваучери на навчання за державний кошт, що дозволить їм опанувати нову професію чи спеціальність. Серед найпопулярніших напрямків навчання — медсестра, психолог, кухар, водій.