Упрощенное поступление для абитуриентов с временно оккупированных и прифронтовых территорий: что нужно знать

1 июня 2024 года началась вступительная кампания для молодежи, которая находится на временно оккупированных территориях (ВОТ) и прифронтовых, в украинские вузы и колледжи. Вступительная кампания начинается раньше общей и будет происходить по упрощенной системе, которая действует в Украине с 2016 года. Украина стремится сохранить связи с проживающей на ВОТ молодежью, поэтому внедряются различные инструменты для привлечения к обучению в украинских учебных заведениях. Как поступить в украинские учебные заведения по упрощенной системе читайте в материале.

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В 2023 году в украинские заведения высшего образования поступили 3 675 абитуриентов с временно оккупированных территорий (ВОТ). Однако на оккупированных территориях Украины еще находится около 1,6 млн. детей. Для государства одна из важнейших задач — всячески способствовать их поступлению в украинские учреждения высшего и профессионального высшего образования.

Ответственный секретарь приемной комиссии Восточноукраинского национального университета имени Даля Евгений Мазнов во время брифинга в "Укринформ" отметил, что когда идет речь о поступлении молодежи с временно оккупированных территорий, в первую очередь, надо понимать, что с начала широкомасштабного вторжения механизмы физического переезда с ВОТ намного сложнее. Поэтому нужно гораздо больше усилий и налаживание коммуникации со студентами для их поступления.

Что предполагает упрощенная система вступления

Главная директор-координатор общественной организации "Донбасс-СОС" Виолета Артемчук рассказала, что организация консультирует молодых людей, которые обращаются к ним, в частности, с вопросами об упрощенной системе вступления.

У некоторых молодых людей нет украинского школьного аттестата, потому что когда началась война в 2014 году, некоторые дети на ВОТ еще не окончили школу или из-за возраста еще вовсе не поступали. Потому такая молодежь будет поступать в украинские вузы без аттестата. Есть семьи, которые нанимали украинских репетиторов, чтобы учится онлайн, а есть те, кто вообще не учил украинский язык, историю, литературу и т.д. Для того чтобы им зачислили программу средней школы, они должны сдать два экзамена - это история Украины и украинский язык.

“Представьте себе, как сдавать украинский язык, историю Украины выпускнику донецкой школы, который их фактически не учил или учил как-то онлайн. Это довольно сложно было бы, чтобы этот экзамен они сдавали на общих условиях. Поэтому для них предусмотрена упрощенная система, когда они выбирают себе высшее образование, при котором есть школа, где они могут сдать эти два экзамена”, - говорит Виолета Артемчук.

После сдачи этих экзаменов, заполнения образовательной декларации, они сдают профильный экзамен в ВНО, который они избрали. То есть два экзамена и сдача вступительного экзамена.

"Вообще, первое, что мы говорим, когда нам звонят и спрашивают о поступлении, что им нужно выбрать ВУЗ и ВНО", - добавила Виолета.

Также из-за сложности выезда подача документов, обучение и сдача экзаменов происходит дистанционно. Кроме того, в каждом заведении высшего образования определенное количество мест предусмотрено под поступление для поступающих с временно оккупированных территорий.

Так, у молодежи есть шанс поступить на бюджетную форму, причем в достаточно рейтинговые университеты. Также предусмотрена гарантия предоставления студентам общежития и социальной стипендии, если человек выезжает на подконтрольную Украине территорию.

С какими запросами и проблемами чаще всего обращаются абитуриенты в университеты

Ответственный секретарь приемной комиссии Восточноукраинского национального университета имени Даля Евгений Мазнов рассказал, что каждое заведение высшего образования имеет образовательные центры, такие как "Донбасс-Украина", и "Крым-Украина", где будущих студентов консультируют по различным вопросам, например, какие нужны документы для поступления, к кому обращаться по тем или иным вопросам.

Из-за боевых действий у некоторых студентов нет интернета или света. Для таких абитуриентов нет графика сдачи экзаменов. Также все документы они подают онлайн и учатся дистанционно, ведь с 2022 фактически нет возможности пересечь линии разграничения, чтобы попасть на подконтрольную территорию Украины.

Координатор образовательного центра "Крым-Украина" приемной комиссии Таврического национального университета имени Вернадского Виктор Куц выделил вызовы, стоящие перед учебными заведениями и государством. Так, нужно убедить молодежь в том, что они могут доверять государству, учебным заведениям, а также, что их ждут в Украине.

"Поэтому мы работаем над тем, чтобы создать не только оптимальные условия, но, скажем, атмосферу честности, откровенности, доброты, содействия", - отметил Куц.

Резюмируя спикеры подчеркнули, что помимо упрощенной процедуры поступления студентов в высшие, необходимо также поддерживать этих людей информационно, создавать сайты, где они могут найти для себя всю необходимую информацию. Препятствием является блокирование украинских сайтов на ВОТ, поэтому следует запускать и другие каналы информирования и поддержки студентов.