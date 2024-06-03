Спрощений вступ для абітурієнтів з тимчасово окупованих та прифронтових територій: що варто знати

1 червня 2024 року розпочалась вступна кампанія для молоді, яка перебуває на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) та прифронтових, до українських вишів та коледжів. Вступна кампанія розпочинаються раніше за загальну і буде відбуватися за спрощеною системою, яка діє в Україні з 2016 року. Україна прагне зберегти зв’язки з молоддю, яка проживає на ТОТ, тому впроваджуються різні інструменти для залучення до навчання в українських закладах освіти. Як вступити в українські навчальні заклади за спрощеною системою, читайте у матеріалі.

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У 2023 році до українських закладів вищої освіти вступили 3 675 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Проте на окупованих територіях України ще перебуває близько 1,6 млн дітей. Для держави одне з найважливіших завдань — всіляко сприяти їхньому вступу до українських закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Відповідальний секретар приймальної комісії Східноукраїнського національного університету імені Даля Євген Мазнов під час брифінгу в "Укрінформ" зазначив, що коли йде мова про вступ молоді з тимчасово окупованих територій, в першу чергу, треба розуміти, що від початку широкомасштабного вторгнення механізми фізичного переїзду з ТОТ є набагато складнішими. Тому потрібно набагато більше зусиль і налагодження комунікації зі студентами для їх вступу.

Що передбачає спрощена система вступу

Головна директорка-координаторка громадської організації “Донбас-СОС” Віолета Артемчук розповіла, що організація консультує молодих людей, які звертаються до них, зокрема щодо спрощеної системи вступу.

Деяка молодь на ТОТ не мають українського шкільного атестату, бо коли почалася війна в 2014 році, деякі діти ще не закінчили школу або взагалі через вік ще не навчалися. Така молодь буде вступати в українські вузи без українського атестату. Є сім’ї, які наймали українських репетиторів, щоб вони навчалися онлайн, а є ті, хто взагалі не вчив українську мову, історію, літературу тощо. Для того, щоб їм зарахували програму середньої школи, вони мають скласти два іспити - це історія України та українська мова.

“Уявіть собі, як складати українську мову, історію України випускнику донецької школи, який їх фактично не вчив або вчив якось онлайн. Це доволі складно було б, щоб цей іспит вони складали на загальних умовах. Тому для них передбачена спрощена система, коли вони обирають собі заклад вищої освіти, при якому є школа, в якій вони можуть скласти ці два іспити”, - каже Віолета Артемчук.

Після складання цих іспитів, заповнення освітньої декларації, вони здають профільний іспит у ЗНО, який вони обрали. Тобто два іспити і складання вступного іспиту.

“Взагалі, перше, що ми кажемо, коли нам телефонують і питають про вступ, ми говоримо, оберіть ВУЗ, оберіть ЗНО”, - додала Віолета.

Також через складність виїзду подавати документи, навчатися та складати іспити можна дистанційно. Крім того, в кожному закладі вищої освіти певна кількість місць передбачена під вступ для вступників з тимчасово окупованих територій.

Так, у молоді є шанс вступити на бюджетну форму, причому до досить рейтингових університетів. Також передбачена гарантія надання студентам гуртожитку та соціальної стипендії, якщо людина виїжджає на підконтрольну Україні територію.

З якими запитами і проблемами найчастіше звертаються абітурієнти до університетів

Відповідальний секретар приймальної комісії Східноукраїнського національного університету імені Даля Євген Мазнов розповів, що кожен заклад вищої освіти має освітні центри, як-от "Донбас-Україна", і "Крим-Україна", де майбутніх студентів консультують з різних питань, наприклад, які потрібні документи для вступу, до кого звертатися по тим чи іншим питанням.

Через бойові дії у деяких студентів немає інтернету або світла, тому для таких абітурієнтів немає графіка складання іспитів. Також всі документи вони подають онлайн та навчаються дистанційно, адже з 2022 року фактично немає можливості перетнути лінії розмежування, щоб попасти на підконтрольну територію України.

Координатор освітнього центру "Крим-Україна" приймальної комісії Таврійського національного університету імені Вернадського Віктор Куц виділив виклик, який стоїть перед навчальними закладами та державою. Так, потрібно переконати молодь в тому, що вони можуть довіряти державі, навчальним закладам, а також, що їх чекають в Україні.

“Тому ми працюємо над тим, щоб створити не тільки оптимальні умови, а, скажімо, атмосферу чесності, відвертості, доброти, сприяння”, - зауважив Куц.

Резюмуючи спікери підкреслили, що крім спрощеної процедури вступу студентів у вищі необхідно також підтримувати цих людей інформаційно, створювати сайти, де вони можуть знайти для себе всю необхідну інформацію. Перешкодою є блокування українських сайтів на ТОТ, тому варто запускати й інші канали інформування та підтримки студентів.