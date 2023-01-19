Автогаз на АЗС продолжает дешеветь: уже меньше 28 грн/л

Средняя цена на сжиженный газ за сутки, с 18 по 19 января, в сетях автозаправочных станций в Украине снизилась на 31 копейку – до 27,65 грн за литр.

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Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Так, на АЗС ОККО, WOG и Socar автогаз подешевел на 0,09 грн/л, 0,20 грн/л и 0,13 грн/л – до 28,26 грн/л, 28,28 грн/л и 27, 98 грн/л соответственно.

В сети Neftek цена на продукт снизилась на 50 коп./л, где он сейчас стоит дороже всего - 28,49 грн/л.

Дешевле всего – 24,85 грн/л – в сети "Авантаж 7", где автогаз за сутки подешевел на 20 коп./л.

На АЗК Shell, VST, Amik, KLO и UPG цены не изменились.

Меньше всего – 4 коп. на литре горючего – потерял автогаз на заправках сети Mango, где он сейчас стоит 26,57.

Больше всего он подешевел – 1,95 грн/л – на АЗС ZOG, до 26,55 грн/л. Более гривны сбросили также на станциях "Фактор" (-1,10 грн/л, до 25,70 грн/л) и "Укрнафта" (-1,45 грн/л, до 26,50 грн/л).

Отметим, цены на горючее продолжают снижаться из-за высокого темпа поставок при низком спросе. Но, как прогнозируют эксперты, с середины февраля цены на топливо будут снова расти.