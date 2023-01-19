Автогаз на АЗС продовжує дешевшати: вже менше за 28 грн/л

Середня ціна на скраплений газ за добу, з 18 по 19 січня, у мережах автозаправних станцій в Україні знизилась на 31 копійку - до 27,65 грн за літр.

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Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Так, на АЗС ОККО, WOG і Socar автогаз здешевшав на 0,09 грн/л, 0,20 грн/л і 0,13 грн/л – до 28,26 грн/л, 28,28 грн/л і 27,98 грн/л відповідно.

У мережі Neftek ціна на продукт зменшилась на 50 коп./л, де він наразі коштує найдорожче - 28,49 грн/л.

Найдешевше – 24,85 грн/л – у мережі "Авантаж 7", де автогаз за добу здешевшав на 20 коп./л.

На АЗК Shell, VST, Amik, KLO і UPG ціни не змінилися.

Найменше - 4 коп. на літрі пального - втратив автогаз на заправках мережі Mango, де він зараз коштує 26,57.

Найбільше він здешевшав - 1,95 грн/л - на АЗС ZOG, до 26,55 грн/л. Понад гривню скинули також на станціях "Фактор" (-1,10 грн/л, до 25,70 грн/л) і "Укрнафта" (-1,45 грн/л, до 26,50 грн/л).

Зазначимо, ціни на пальне продовжують знижуватися через високий темп поставок при низькому попиті. Але, як прогнозують експерти, з середини лютого ціни на пальне знову зростатимуть.