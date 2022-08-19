АЗС изменили цены на автогаз: сколько стоит заправиться

Средняя цена на сжиженный газ за неделю в сетях АЗС снизилась на 0,58 грн/л – до 26,41 грн/л.

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Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

Так, ряд сетей в течение недели, с 12 по 19 августа, скорректировали цены на голубое топливо. Средняя цена на сжиженный газ за неделю в сетях АЗС снизилась на 0,58 грн/л – до 26,41 грн/л.

В частности, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,28 грн/л и 0,53 грн/л до 26,92 и 26,93 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 1,18 грн/л, до 25,69 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" - на 0,74 грн/л, до 25,75 грн/л л.

Кроме того, на 0,3-,7 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

Отметим, более 66% украинских водителей думают над тем, чтобы купить электрокар или гибридный автомобиль. Из них 41% задумался над этим из-за роста цен на топливо, еще 36% объяснили это экономической выгодой от использования электромобилей.