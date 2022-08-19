АЗС змінили ціни на автогаз: скільки коштує заправитися

Середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 0,58 грн/л – до 26,41 грн/л.

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Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, низка мереж протягом тижня, від 12 до 19 серпня, скорегували ціни на блакитне пальне. Середня ціна на скраплений газ за тиждень у мережах АЗС знизилася на 0,58 грн/л – до 26,41 грн/л.

Зокрема, на станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,28 грн/л і 0,53 грн/л, до 26,92 і 26,93 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 1,18 грн/л, до 25,69 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" — на 0,74 грн/л, до 25,75 грн/л.

Крім того, на 0,3-,7 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Зазначимо, понад 66% українських водіїв думають над тим, щоб купити електрокар або гібридний автомобіль. З них 41% замислився над цим через зростання цін на пальне, ще 36% пояснили це економічною вигодою від користування електромобілями.