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- Энергетика
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Байден объявил режим ЧС в США
Такое решение Байден принял из-за угрозы нехватки электрогенерирующих мощностей для потребителей и сбоях на энергетических рынках, вызванных вторжением России в Украину, и экстремальными погодными явлениями.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Поэтому я… объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой нехватки достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", - говорится в сообщении.
В частности, в некоторых частях США страны засуха в сочетании с сильной жарой одновременно вызывают дефицит электроэнергии и рекордный спрос на энергоресурсы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили о краткосрочных проблемах с поставками электроэнергии.
Также в заявлении говорится, что США импортируют большую часть модулей для солнечных электростанций из Юго-Восточной Азии. Однако в последнее время не могут поставлять их в достаточных количествах, поэтому правительство работает с бизнесом для расширения внутренних мощностей по производству солнечной энергии.
Напомним, что США с союзниками обсуждают условия прекращения огня в Украине.