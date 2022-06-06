Байден объявил режим ЧС в США

Такое решение Байден принял из-за угрозы нехватки электрогенерирующих мощностей для потребителей и сбоях на энергетических рынках, вызванных вторжением России в Украину, и экстремальными погодными явлениями.

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Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Поэтому я… объявляю чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой нехватки достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса", - говорится в сообщении.

В частности, в некоторых частях США страны засуха в сочетании с сильной жарой одновременно вызывают дефицит электроэнергии и рекордный спрос на энергоресурсы.

В результате Федеральная комиссия по регулированию энергетики и Североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили о краткосрочных проблемах с поставками электроэнергии.

Также в заявлении говорится, что США импортируют большую часть модулей для солнечных электростанций из Юго-Восточной Азии. Однако в последнее время не могут поставлять их в достаточных количествах, поэтому правительство работает с бизнесом для расширения внутренних мощностей по производству солнечной энергии.

Напомним, что США с союзниками обсуждают условия прекращения огня в Украине.