Байден оголосив режим НС у США

Таке рішення Байден ухвалив через загрозу нестачі електрогенеруючих потужностей для споживачів та збоїв на енергетичних ринках, спричинених вторгненням Росії в Україну, та екстремальними погодними явищами.

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Про це повідомляється на сайті Білого дому .

"Тому я… оголошую надзвичайну ситуацію у зв'язку із загрозою нестачі достатніх потужностей з вироблення електроенергії для задоволення очікуваного споживчого попиту", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у деяких частинах США країни посуха у поєднанні із сильною спекою одночасно викликають дефіцит електроенергії та рекордний попит на енергоресурси.

В результаті Федеральна комісія з регулювання енергетики та Північноамериканська корпорація з надійності електропостачання попередили про короткострокові проблеми з постачанням електроенергії.

Також у заяві йдеться, що США імпортують більшу частину модулів для сонячних електростанцій із Південно-Східної Азії. Проте останнім часом не можуть постачати їх у достатній кількості, тому уряд працює з бізнесом для розширення внутрішніх потужностей із виробництва сонячної енергії.

Нагадаємо, що США із союзниками обговорюють умови припинення вогню в Україні.