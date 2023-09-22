Бензин и ДТ подорожали в течение недели: сколько стоит горючее на заправках

В течение недели 15-22 сентября бензин А-95 на украинских заправках подорожал в среднем на 85 коп. (до 54,72 грн/л), А-95+ – на 1,04 грн (до 57,53 грн/л), тогда как дизтопливо – на 95 коп. (до 54,62 грн/л).

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Сети ОККО и WOG повысили цены на 1 грн/л: А-95 и дизель теперь стоят 56,99 грн/л, в то время как А-95+ обойдется в 58,99 грн/л.

На заправках "Укрнафты" горючее прибавило в цене 2 грн/л, тогда как UPG повысила ценники на 0,5-1,5 грн/л.

Остальные сети изменили цены для обычной "пятерки" и А-95+ на 0,5-2 грн/л в сторону повышения, а для дизтоплива – на 0,3-2 грн/л.

Так выглядит изменение розничных цен на бензины и ДТ на украинских АЗС в течение 15-22 августа 2023, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Почему растут цены на бензин?

15 сентября цена на нефть эталонной марки Brent поднялась выше 94 долларов за баррель. Как объяснял основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, к такому показателю никто не был готов, поэтому у АЗС нет другого варианта, как повысить цены на горючее.

В комментарии для материала Delo.ua, опубликованного в 18 сентября, бизнесмен прогнозировал, что со временем цены на заправках могут достичь отметки в 59-60 грн за литр, если не будет отскока.

По его словам, показатели могут пересечь отметку и в 60 грн/л при условии дальнейшего роста цен на нефть.

В то же время в Украине активизировалось потребление горючего. Также свою роль играют сезонность и перегруженность границ.

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