Бензин і ДП подорожчали протягом тижня: скільки коштує пальне на заправках

Протягом тижня 15-22 вересня бензин А-95 на українських заправках подорожчав у середньому на 85 коп. (до 54,72 грн/л), А-95+ – на 1,04 грн (до 57,53 грн/л), а тоді як дизпаливо – на 95 коп. (до 54,62 грн/л).

Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Мережі ОККО й WOG підвищили ціни на 1 грн/л: А-95 і дизель тепер коштують 56,99 грн/л, тоді як А-95+ обійдеться в 58,99 грн/л.

На заправках "Укрнафти" пальне додало в ціні 2 грн/л, тоді як UPG підвищила цінники на 0,5-1,5 грн/л.

Решта мереж змінили ціни для звичайної "п’ятірки" й А-95+ на 0,5-2 грн/л у сторону підвищення, а для дизпалива – на 0,3-2 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 15-22 серпня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Чому зростають ціни на бензин?

15 вересня ціна на нафту еталонної марки Brent піднялася вище 94 доларів за барель. Як пояснював засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін, до такого показника ніхто не був готовий, тому в АЗС немає іншого варіанту, як підвищити ціни на пальне.

У коментарі для матеріалу Delo.ua, який було опубліковано в 18 вересня, бізнесмен прогнозував, що з часом ціни на заправках можуть досягти позначки в 59-60 грн за літр, якщо не буде відскоку.

За його словами, показники можуть перетнути позначку і в 60 грн/л за умови подальшого зростання цін на нафту.

Водночас в Україні активізувалося споживання пального. Також свою роль відіграють сезонність та перевантаженість кордонів.